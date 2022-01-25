«Челси» увеличил гостевую раздевалку после жалоб «Ливерпуля» и «Брайтона» на несоответствие ковидному протоколу

«Челси» увеличил гостевую раздевалку после жалоб на несоответствие ковидному протоколу

«Челси» увеличил гостевую раздевалку на стадионе «Стэмфорд Бридж» после жалоб со стороны «Ливерпуля» и «Брайтона», сообщает The Athletic.

По информации источника, «Ливерпуль» и «Брайтон» сообщили АПЛ, что раздевалки на стадионе лондонского клуба не соответствуют ковидному протоколу лиги.

«Челси» переместил раздевалку в пресс-центр стадиона, чтобы предоставить гостевым команд больше пространства.