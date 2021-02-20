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«Эвертон» победил на «Энфилде» впервые с 1999 года

22:50
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«Эвертон» обыграл «Ливерпуль» (2:0) в матче 25-го тура чемпионата Англии. Для «ирисок» это первая победа в гостях в ливерпульском дерби с 1999 года.

Голы в составе победителей забивали Ришарлисон и Гильфи Сигурдссон. После этой игры «Ливерпуль» с 40 очками занимает шестое место. У «Эвертона» столько же очков и седьмая позиция.

Ливерпуль — Эвертон

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