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Вайналдум о травмах «Ливерпуля»: «Мы не можем изображать из себя жертву»

22:49
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Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдум прокомментировал поражение от «Эвертона» (0:2) в домашнем матче 25-го тура чемпионата Англии. «Красные» по ходу первого тайма лишились из-за травмы очередного футболиста — капитана Джордана Хендерсона.

«Вы знаете, что дерби значит для клуба, для болельщиков, для игроков, — цитирует BBC Вайналдума. — И поражение очень болезненное.

Очень жаль терять игроков по ходу сезона. Но мы не можем изображать из себя жертву. Нам нужно справиться с ситуацией и перестать себя жалеть. Нам нужно отдать себя полностью остатку сезона".

Ливерпуль — Эвертон

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