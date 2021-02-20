Вайналдум о травмах «Ливерпуля»: «Мы не можем изображать из себя жертву»
Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдум прокомментировал поражение от «Эвертона» (0:2) в домашнем матче 25-го тура чемпионата Англии. «Красные» по ходу первого тайма лишились из-за травмы очередного футболиста — капитана Джордана Хендерсона.
«Вы знаете, что дерби значит для клуба, для болельщиков, для игроков, — цитирует BBC Вайналдума. — И поражение очень болезненное.
Очень жаль терять игроков по ходу сезона. Но мы не можем изображать из себя жертву. Нам нужно справиться с ситуацией и перестать себя жалеть. Нам нужно отдать себя полностью остатку сезона".
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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