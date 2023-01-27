«Эвертон» может позвать сына Анчелотти на пост главного тренера

Сын Карло Анчелотти Давиде может возглавить аутсайдера АПЛ «Эвертон», сообщает Daily Mail.

По данным издания, 33-летний специалист стал альтернативой Марсело Бьелсе, которого активно рассматривают в «Эвертон». На данный момент Давиде работает в тренерском штабе «Реала».

Ранее «Эвертон» уволил Фрэнка Лэмпарда и его тренерский штаб, временно главным тренером клуба стал Лейтон Бэйнс.

«Эвертон» занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице с 15 набранными очками.