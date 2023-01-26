«Эвертон» готов снизит цену за нападающего Гордона на фоне интереса «Ньюкасла»

«Эвертон» намерен снизить цену на нападающего Энтони Гордона.

Как сообщает The Telegraph, такое решение связано с тем, что 21-летний футболист продолжает отсутствовать в клубе на фоне интереса со стороны «Ньюкасла».

«Ньюкасл», по данным источника, уверен в подписании Гордона, но был готов отказаться от сделки, поскольку «ириски» требовали за игрока 60 миллионов фунтов (68,4 миллиона евро).

Однако, поскольку английский форвард твердо намерен уйти, ожидается, что эта цена снизится до 40 миллионов фунтов, включая дополнительные услуги.

Контракт Гордона действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро. В этом сезоне игрок провел 18 матчей и забил 3 гола.