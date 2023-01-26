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26 января, 23:41

«Эвертон» готов снизит цену за нападающего Гордона на фоне интереса «Ньюкасла»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Эвертон» намерен снизить цену на нападающего Энтони Гордона.

Как сообщает The Telegraph, такое решение связано с тем, что 21-летний футболист продолжает отсутствовать в клубе на фоне интереса со стороны «Ньюкасла».

«Ньюкасл», по данным источника, уверен в подписании Гордона, но был готов отказаться от сделки, поскольку «ириски» требовали за игрока 60 миллионов фунтов (68,4 миллиона евро).

Однако, поскольку английский форвард твердо намерен уйти, ожидается, что эта цена снизится до 40 миллионов фунтов, включая дополнительные услуги.

Контракт Гордона действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро. В этом сезоне игрок провел 18 матчей и забил 3 гола.

Источник: The Telegraph
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Эвертон
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 Арсенал 19 16 2 1 45-16 50
2
 Ман. Сити 20 14 3 3 53-20 45
3
 Ньюкасл 20 10 9 1 33-11 39
4
 МЮ 20 12 3 5 32-25 39
5
 Тоттенхэм 21 11 3 7 40-31 36
6
 Брайтон 19 9 4 6 37-27 31
7
 Фулхэм 21 9 4 8 32-30 31
8
 Брентфорд 20 7 9 4 32-28 30
9
 Ливерпуль 19 8 5 6 34-25 29
10
 Челси 20 8 5 7 22-21 29
11
 Астон Вилла 20 8 4 8 23-27 28
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 Кр. Пэлас 20 6 6 8 18-27 24
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 Нот. Форест 20 5 6 9 16-35 21
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 Лестер 20 5 3 12 28-35 18
15
 Лидс 19 4 6 9 26-33 18
16
 Вест Хэм 20 5 3 12 17-25 18
17
 Вулверхэмптон 20 4 5 11 12-30 17
18
 Борнмут 20 4 5 11 19-42 17
19
 Эвертон 20 3 6 11 15-28 15
20
 Саутгемптон 20 4 3 13 17-35 15
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3.02 23:00
Челси – Фулхэм
 - : -
4.02 15:30
Эвертон – Арсенал
 - : -
4.02 18:00
Астон Вилла – Лестер
 - : -
4.02 18:00
Брентфорд – Саутгемптон
 - : -
4.02 18:00
Брайтон – Борнмут
 - : -
4.02 18:00
МЮ – Кр. Пэлас
 - : -
4.02 18:00
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 - : -
4.02 20:30
Ньюкасл – Вест Хэм
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5.02 17:00
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