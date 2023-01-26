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Сегодня, 21:22

Полузащитник «Эвертона» Онана отверг предложение «Челси»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Эвертона» Амаду Онана отверг предложение со стороны «Челси», сообщает издание The Sun.

По данным источника, лондонский клуб хотел начать первичные переговоры с футболистом, но тот сразу же отверг любой диалог. 21-летний игрок сообщил лондонцам, что хочет в ближайшие месяцы сосредоточиться на игре за «Эвертон».

При этом на полузащитника также претендует «Арсенал».

Онана перешел в «Эвертон» летом 2022 года из «Лилля» за 35 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за «ирисок» 20 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Источник: The Sun
ФК Челси
ФК Эвертон
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2
 Ман. Сити 20 14 3 3 53-20 45
3
 Ньюкасл 20 10 9 1 33-11 39
4
 МЮ 20 12 3 5 32-25 39
5
 Тоттенхэм 21 11 3 7 40-31 36
6
 Брайтон 19 9 4 6 37-27 31
7
 Фулхэм 21 9 4 8 32-30 31
8
 Брентфорд 20 7 9 4 32-28 30
9
 Ливерпуль 19 8 5 6 34-25 29
10
 Челси 20 8 5 7 22-21 29
11
 Астон Вилла 20 8 4 8 23-27 28
12
 Кр. Пэлас 20 6 6 8 18-27 24
13
 Нот. Форест 20 5 6 9 16-35 21
14
 Лестер 20 5 3 12 28-35 18
15
 Лидс 19 4 6 9 26-33 18
16
 Вест Хэм 20 5 3 12 17-25 18
17
 Вулверхэмптон 20 4 5 11 12-30 17
18
 Борнмут 20 4 5 11 19-42 17
19
 Эвертон 20 3 6 11 15-28 15
20
 Саутгемптон 20 4 3 13 17-35 15
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3.02 23:00
Челси – Фулхэм
 - : -
4.02 15:30
Эвертон – Арсенал
 - : -
4.02 18:00
Астон Вилла – Лестер
 - : -
4.02 18:00
Брентфорд – Саутгемптон
 - : -
4.02 18:00
Брайтон – Борнмут
 - : -
4.02 18:00
МЮ – Кр. Пэлас
 - : -
4.02 18:00
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 - : -
4.02 20:30
Ньюкасл – Вест Хэм
 - : -
5.02 17:00
Нот. Форест – Лидс
 - : -
5.02 19:30
Тоттенхэм – Ман. Сити
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Манчестер Сити

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Гарри Кейн

Гарри Кейн

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Брентфорд

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Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

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Манчестер Юнайтед

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Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

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Диегу Коста

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