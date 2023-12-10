«Челси» на выезде уступил «Эвертону» в АПЛ

«Челси» в гостях проиграл «Эвертону» в матче 16-го тура АПЛ — 0:1.

Счет на 54-й минуте открыл Абдулай Дукуре. На 90+2-й минуте преимущество «ирисок» удвоил Льюис Доббин.

«Челси» потерпел второе поражение подряд. С 19 очками команда Маурисио Почеттино занимает 11-е место в АПЛ. «Эвертон» (13 очков) выиграл третий матч кряду и занимает 17-ю строчку в турнирной таблице.

В параллельном матче «Фулхэм» дома разгромил «Вест Хэм» — 5:0. За хозяев отличились Рауль Хименес, Виллиан, Тосин Адарабиойо, Харри Уилсон и Карлос Винисиус.