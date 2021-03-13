«Шеффилд Юнайтед» подтвердил отставку главного тренера
Главный тренер «Шеффилд Юнайтед» Крис Уайлдер покинул свой пост, сообщает официальный сайт клуба.
53-летний Уайлдер возглавлял «клинков» с 2016 года. В 2019-м он вывел команду в АПЛ впервые с сезона-2006/07.
В сезоне-2019/20 «Шеффилд Юнайтед» финишировал девятым в чемпионате. В нынешней кампании команда прочно обосновалась на последнем месте в турнирной таблице, набрав в 28 матчах только 14 очков. От спасительной 17-й строчки ее отделяют 12 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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