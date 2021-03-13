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«Шеффилд Юнайтед» подтвердил отставку главного тренера

13 марта 2021, 23:49
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Главный тренер «Шеффилд Юнайтед» Крис Уайлдер покинул свой пост, сообщает официальный сайт клуба.

53-летний Уайлдер возглавлял «клинков» с 2016 года. В 2019-м он вывел команду в АПЛ впервые с сезона-2006/07.

В сезоне-2019/20 «Шеффилд Юнайтед» финишировал девятым в чемпионате. В нынешней кампании команда прочно обосновалась на последнем месте в турнирной таблице, набрав в 28 матчах только 14 очков. От спасительной 17-й строчки ее отделяют 12 очков.

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