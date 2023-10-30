Эрлин Холанн получил награду лучшему нападающему года на церемонии «Золотого мяча»

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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн стал обладателем награды имени Герда Мюллера, которую вручают самому результативному футболисту сезона.

23-летний норвежец получил приз за сезон-2022/23 в Париже на церемонии вручения «Золотого мяча» — 2023.

В прошлом сезоне форвард забил 56 голов.

«СЭ» ведет трансляцию церемонии вручения «Золотого мяча» — 2023.