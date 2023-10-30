«Манчестер Сити» признали лучшей командой года

«Манчестер Сити» стал лучшей командой года по версии France Football.

Команде вручили награду на церемонии «Золотого мяча», которая проходит в театре «Шатле» в Париже.

В прошедшем сезоне «Манчестер Сити» выиграл АПЛ и Кубок Англии. Кроме того, «горожане» впервые в своей истории стали победителями Лиги чемпионов. В финале команда Хосепа Гвардиолы обыграла «Интер» (1:0).

Также на церемонии назвали лучший женский клуб года. Им стала «Барселона».

«СЭ» ведет трансляцию церемонии вручения «Золотого мяча» — 2023.