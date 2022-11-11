Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Астон Виллой»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Астон Виллой» (4:2) в матче 1/16 финала Кубка английской лиги.

«Наши две половины матчей никогда не бывают одинаковыми. Мы контролировали игру в первом тайме благодаря хорошему прессингу, мы много владели мячом, но потом делали неправильные вещи. Хотя в перерыве я сказал: продолжайте прессинговать, но будьте более прямолинейны. Я горжусь командой, мы смогли это сделать, мы счастливы сегодня вечером. Доволен проявленной стойкостью. Это то, что нам нужно и нужно показывать в каждой игре, я был так разочарован и зол в воскресенье, потому что мы не боролись», — цитирует BBC тен Хага.

В 1/8 финала «Манчестер Юнайтед» встретится с «Бернли». Матч пройдет в конце декабря.