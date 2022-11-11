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11 ноября, 04:01

Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Астон Виллой»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Астон Виллой» (4:2) в матче 1/16 финала Кубка английской лиги.

«Наши две половины матчей никогда не бывают одинаковыми. Мы контролировали игру в первом тайме благодаря хорошему прессингу, мы много владели мячом, но потом делали неправильные вещи. Хотя в перерыве я сказал: продолжайте прессинговать, но будьте более прямолинейны. Я горжусь командой, мы смогли это сделать, мы счастливы сегодня вечером. Доволен проявленной стойкостью. Это то, что нам нужно и нужно показывать в каждой игре, я был так разочарован и зол в воскресенье, потому что мы не боролись», — цитирует BBC тен Хага.

В 1/8 финала «Манчестер Юнайтед» встретится с «Бернли». Матч пройдет в конце декабря.

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⚽ Футбол. РПЛ
Динамо
ЦСКА

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Лацио

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 12 1 1 33-11 37
2
 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
3
 Ньюкасл 15 8 6 1 29-11 30
4
 Тоттенхэм 15 9 2 4 31-21 29
5
 МЮ 13 7 2 4 18-19 23
6
 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7
 Брайтон 13 6 3 4 22-17 21
8
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9
 Фулхэм 14 5 4 5 23-24 19
10
 Кр. Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
11
 Брентфорд 15 4 7 4 23-25 19
12
 Лестер 15 5 2 8 25-25 17
13
 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
14
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
15
 Астон Вилла 14 4 3 7 14-21 15
16
 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
18
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
19
 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
20
 Вулверхэмптон 15 2 4 9 8-24 10
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.11 15:30
Ман. Сити – Брентфорд
 1 : 2
12.11 18:00
Борнмут – Эвертон
 3 : 0
12.11 18:00
Ливерпуль – Саутгемптон
 3 : 1
12.11 18:00
Нот. Форест – Кр. Пэлас
 1 : 0
12.11 18:00
Тоттенхэм – Лидс
 4 : 3
12.11 18:00
Вест Хэм – Лестер
 0 : 2
12.11 20:30
Ньюкасл – Челси
 1 : 0
12.11 22:45
Вулверхэмптон – Арсенал
 0 : 2
13.11 17:00
Брайтон – Астон Вилла
 - : -
13.11 19:30
Фулхэм – МЮ
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 12
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 10
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 13 1 3
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 14 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 12 1 2
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