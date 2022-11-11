«Челси» рассматривает возможность подписания двух защитников в январе

«Челси» определился с двумя игрока, которые могут быть приобретены в январское трансферное окно.

Как сообщает CaughtOffside, так как игрок команды Рис Джеймс травмирован, руководство клуба хочет подписать дополнительно защитников. Два главный претендента — Мало Густо («Лион») и Джереми Фримпонг («Байер»).

Отмечается, что оба игрока могли бы обеспечить достаточное усиление и конкуренцию в команде Грэма Поттера.

Мало Густо в этом сезоне сыграл за «Лион» 13 матчей и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

На счету Джереми Фримпонг в сезоне-2022/23 20 матчей в составе «Байера» во всех турнирах, пять голов и три результативных передачи. Контакт между сторонами рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

«Челси» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 21 очко в 13 матчах.