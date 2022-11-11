Эмери остался доволен игрой «Астон Виллы» против «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (2:4) в матче 1/16 финала Кубка английской лиги.

«Я доволен нашей игрой на протяжении 75 минут, мы очень хорошо боролись и в первом тайме хорошо оборонялись. Нам нужно спокойнее обращаться с мячом, больше владеть им. У них было 15 минут в конце игры, когда были лучше, чем мы. Только в последние минуты наш менталитет немного снизился. Наша задача — быть последовательными», — цитирует BBC Эмери.

В 1/8 финала «Манчестер Юнайтед» встретится с «Бернли». Матч пройдет в конце декабря.