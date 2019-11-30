Энди Кэрролл получил новую травму

Нападающий «Ньюкасла» Энди Кэрролл снова выбыл из строя из-за травмы. У 30-летнего англичанина повреждение ребер, сообщает Daily Mail.

Кэрролл в нынешнем сезоне провел только 7 матчей, в каждом из них выходя на замену. Футболист только недавно восстановился после травмы паха. В марте он перенес операцию на лодыжке, которая ставила под вопрос возможность продолжения карьеры.

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