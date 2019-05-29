Энди Кэрролл покидает "Вест Хэм"

Нападающий Энди Кэрролл покинет "Вест Хэм" по окончании контракта 30 июня 2019 года, информирует официальный сайт "молотобойцев". Также стало известно, что вратарь Адриан уйдет из команды в связи с истечением срока соглашения с английской командой.

В прошедшем сезоне Кэролл провел 14 матчей за "Вест Хэм" и забил один гол. 30-летний англичанин выступал за "молотобойцев" с 2013 года.

В сезоне-2018/19 Адриан принял участие в 5 играх и пропустил 8 голов.

Thank you and good luck to two West Ham United servants 🛠https://t.co/rhf7Gz26V4 — West Ham United (@WestHamUtd) 29 мая 2019 г.

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