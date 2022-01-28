Энди Кэрролл подписал контракт с «Вест Бромвичем»

Нападающий Энди Кэрролл продолжит карьеру в «Вест Бромвиче». 33-летний англичанин подписал контракт с клубом из чемпионшипа.

We are delighted to announce the signing of Andy Carroll. Who joins the club until the end of the season.



Welcome, Andy. ? — West Bromwich Albion (@WBA) January 28, 2022

С середины ноября 2021 года он выступал за «Рединг», клуб подписал контракт с форвардом на 2 месяца и не стал продлевать соглашение. На счету форварда 1 гол и 1 результативная передача в 7 матчах за прежнюю команду.