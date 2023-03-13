Эмилиано Мартинес может продолжить карьеру в «Тоттенхэме»

Голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес этим летом может перейти в топ-клуб Англии, сообщает TyC Sports.

По данным источника, 30-летний аргентинец может стать игроком «Тоттенхэма». Лондонцы ищут подходящую замену Уго Льорису.

Трансферная стоимость Мартинеса — 28 миллионов евро. Однако «Астон Вилла» может попросить больше за футболиста. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

Сообщалось, что в игроке также заинтересован «Реал».

В текущем сезоне он сыграл 25 матчей за английский клуб и пропустил 33 гола, 7 матчей отстояв на ноль.