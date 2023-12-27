Эмери — о поражении от «МЮ»: «У нас были фантастические 60 минут»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери подвел итоги матча 19-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (2:3).

«Это были фантастические 60 минут, фантастические. Мы контролировали матч и играли очень хорошо. После первого тайма мы говорили в раздевалке, что, если они забьют один гол, то может произойти камбэк. Мы очень хорошо боролись, но не забили. А потом за 20 минут они забили три гола. Это был их лучший момент, это очень хорошая команда с отличными игроками. Мы должны смириться, и теперь моя единственная цель — начать вторую половину сезона матчем против «Бернли» в субботу», — приводит слова Эмери BBC.

«Манчестер Юнайтед» прервал 3-матчевую серию без побед (2 поражения и 1 ничья) в АПЛ. Команда Эрика тен Хага набрала 31 очко и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

У «Астон Виллы» прервалась 7-матчевая (5 побед и 2 ничьих) беспроигрышная серия. Команда Унаи Эмери с 39 очками занимает третье место в таблице премьер-лиги.