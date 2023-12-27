Салах близок к продлению контракта с «Ливерпулем»
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может продлить контракт с английским клубом, сообщает журналист Экрем Конур в соцсетях.
По данным источника, стороны заинтересованы в подписании нового соглашение до лета 2027 года.
Футболист перешел в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году. В этом сезоне Салах провел 26 матчей за команду во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и восемью результативными передачами. Стоимость 31-летнего игрока составляет 65 миллионов.
«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 42 очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|19
|12
|6
|1
|39-16
|42
|
2
|Арсенал
|18
|12
|4
|2
|36-16
|40
|
3
|Астон Вилла
|19
|12
|3
|4
|40-25
|39
|
4
|Тоттенхэм
|18
|11
|3
|4
|37-24
|36
|
5
|Ман. Сити
|17
|10
|4
|3
|40-20
|34
|
6
|МЮ
|19
|10
|1
|8
|21-25
|31
|
7
|Вест Хэм
|18
|9
|3
|6
|31-30
|30
|
8
|Ньюкасл
|19
|9
|2
|8
|37-25
|29
|
9
|Брайтон
|18
|7
|6
|5
|34-31
|27
|
10
|Борнмут
|18
|7
|4
|7
|27-32
|25
|
11
|Челси
|18
|6
|4
|8
|29-28
|22
|
12
|Вулверхэмптон
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
13
|Фулхэм
|19
|6
|3
|10
|26-34
|21
|
14
|Брентфорд
|17
|5
|4
|8
|24-24
|19
|
15
|Кр. Пэлас
|18
|4
|6
|8
|18-26
|18
|
16
|Нот. Форест
|19
|4
|5
|10
|22-34
|17
|
17
|Эвертон
|18
|8
|2
|8
|23-22
|16
|
18
|Лутон Таун
|18
|4
|3
|11
|21-34
|15
|
19
|Бернли
|19
|3
|2
|14
|18-38
|11
|
20
|Шеффилд Юн.
|19
|2
|3
|14
|15-47
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
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13 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|26.12
|15:30
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|1 : 3
|26.12
|18:00
|
Борнмут – Фулхэм
|3 : 0
|26.12
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Лутон Таун
|2 : 3
|26.12
|20:30
|
Бернли – Ливерпуль
|0 : 2
|26.12
|23:00
|
МЮ – Астон Вилла
|3 : 2
|27.12
|22:30
|
Брентфорд – Вулверхэмптон
|- : -
|27.12
|22:30
|
Челси – Кр. Пэлас
|- : -
|27.12
|23:15
|
Эвертон – Ман. Сити
|- : -
|28.12
|22:30
|
Брайтон – Тоттенхэм
|- : -
|28.12
|23:15
|
Арсенал – Вест Хэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Доминик Соланке
Борнмут
|12
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|12
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|7
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|15
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|14
|1
|6
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|16
|1
|6
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