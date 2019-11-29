Эктор Бельерин: «Эмери помог мне вырасти как мужчина после моей тяжелой травмы»
29 ноября 2019, 23:46
Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин попрощался с бывшим тренером команды Унаи Эмери.
— Что бы ни случилось в последние несколько недель, мне очень грустно, что Эмери и его помощники ушли, — написал Бельерин в Instagram. — Большое спасибо за доверие и уроки за все время. Вы помогли мне вырасти как мужчина после моей тяжелой травмы. Желаю вам всего наилучшего.
29 ноября «Арсенал» расторг контракт с Унаи Эмери. И.о. главного тренера стал Фредрик Юнгберг.
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