Эктор Бельерин: «Эмери помог мне вырасти как мужчина после моей тяжелой травмы»

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин попрощался с бывшим тренером команды Унаи Эмери.

— Что бы ни случилось в последние несколько недель, мне очень грустно, что Эмери и его помощники ушли, — написал Бельерин в Instagram. — Большое спасибо за доверие и уроки за все время. Вы помогли мне вырасти как мужчина после моей тяжелой травмы. Желаю вам всего наилучшего.

29 ноября «Арсенал» расторг контракт с Унаи Эмери. И.о. главного тренера стал Фредрик Юнгберг.