Экс-игрок «Ливерпуля» считает, что команду лишили пенальти в матче с «Арсеналом»

Бывший защитник «Ливерпуля» Стивен Уорнок считает, что команду лишили пенальти в матче 18-го тура АПЛ с «Арсеналом». Клубы играют в настоящее время, счет к 78-й минуте — 1:1.

На 18-й минуте вингер «красных» Мохамед Салах протолкнул мяч в штрафную лондонцев. Полузащитник канониров Эдегор рукой остановил движение мяча. Арбитр Крис Кавана не назначил пенальти, рефери ВАР также оставил без внимания этот эпизод.

«Мы только что посмотрели повтор эпизода. И я не понимаю, как пенальти не был назначен», — сказал Уорнок в эфире BBC Radio 5 Live.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Арсенал».