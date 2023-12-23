«Ливерпуль» и «Арсенал» сыграли вничью в АПЛ

«Ливерпуль» на своем поле сыграл вничью в матче против «Арсенала» в 18-м туре АПЛ — 1:1.

Счет на 4-й минуте открыл защитник лондонцев Габриэл Магальяйнс, отличившийся после подачи со штрафного. На 29-й минуте «Ливерпуль» сравнял благодаря голу Мохамеда Салаха.

«Арсенал» (40 очков) сохранил лидерство в АПЛ. «Ливерпуль» (39) обошел «Астон Виллу» и поднялся на второе место в турнирной таблице.

В следующем туре мерсисайдцы на выезде сыграют с «Бернли», встреча пройдет 26 декабря. «Арсенал» 28 декабря дома примет «Вест Хэм».