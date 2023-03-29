Луис Энрике: «Я хотел бы поработать в клубе АПЛ, но соглашусь только на интересные проекты»

Экс-главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал, что мог бы возглавить английский клуб.

«Я бы хотел попробовать себя в АПЛ. Но я соглашусь только на интересные проекты. Я присоединюсь к клубу, где я смогу делать большие дела. Я также получал предложения и от сборных — я открыт для всех», — сказал Энрике в эфире радио Ser Gijon.

Ранее сообщалось, что тренер входит в шорт-лист на пост наставника «Тоттенхэма». Также была информация, что испанец может возглавить сборную Бразилии.