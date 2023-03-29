«МЮ» планирует продлить Рэшфорда до начала следующего сезона

«Манчестер Юнайтед» планирует в ближайшие месяцы договориться с нападающим Маркусом Рэшфордом о продлении контракта, сообщает ESPN.

По данным источника, руководство манкунианцев заинтересовано в долгосрочном соглашении.

Ранее сообщалось, что большую заинтересованность в нападающем проявляет «ПСЖ»

В этом сезоне 25-летний Рэшфорд провел за «МЮ» 44 матча, забил 27 голов и отдал 9 результативных передач.