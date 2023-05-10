Эдди Хау — о Роналду и Неймаре в «Ньюкасле»: «Мы и близко не в состоянии подписывать лучших в мире»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау опроверг информацию о возможном подписании нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду или форварда «ПСЖ» Неймара.

«Мы и близко не в состоянии подписывать таких игроков. Они лучшие в мире. Сейчас мы не можем позволить себе такие расходы на трансферы и зарплаты, так что нужно искать и развивать молодых игроков.

Спекуляции на этот счет были с первого дня после смены собственников. Естественно было предположить, что главные звезды будут переходить в «Ньюкасл». Но мы пошли другим путем. Мы и финансово не можем себе позволить такие сделки, и хотим подписывать подходящих игроков и людей. Эти двое — потрясающие футболисты. Нас связывают с различными именами», — приводит слова Хау ВВС.

Ранее сообщалось, что Неймаром интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

«Ньюкасл» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 65 очков.