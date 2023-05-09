Президент Габона попросил Обамеянга возобновить карьеру в сборной

Президент Габона Али бен Бонго Ондимба встретился с форвардом «Челси» Пьер-Эмериком Обамеянгом, чтобы убедить игрока вернуться в сборную, сообщает Daily Mail.

По информации источника, Обамеянг готов изменить свое решение после просьбы президента страны.

33-летний форвард объявил о завершении международной карьеры в мае прошлого года. На его счету 30 голов в 73 матчах за сборную Габона.