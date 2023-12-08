Эдди Хау оценил игру «Ньюкасла» после поражения от «Эвертона»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау оценил поражение от «Эвертона» (0:3) в 15-м туре АПЛ.

«Не лучшая наша игра, матч был трудным. В первом тайме, думаю, мы могли взять игру под контроль и доминировать, но нам не хватало владения мячом. «Эвертон» играет определенным образом, они осложнили нам жизнь, оказывали давление, но в целом мы показывали хороший футбол», — цитирует Хау BBC.

После 15 туров АПЛ «Ньюкасл» занимает 7-е место, набрав 26 очков.