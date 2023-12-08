Эдди Хау оценил игру «Ньюкасла» после поражения от «Эвертона»
Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау оценил поражение от «Эвертона» (0:3) в 15-м туре АПЛ.
«Не лучшая наша игра, матч был трудным. В первом тайме, думаю, мы могли взять игру под контроль и доминировать, но нам не хватало владения мячом. «Эвертон» играет определенным образом, они осложнили нам жизнь, оказывали давление, но в целом мы показывали хороший футбол», — цитирует Хау BBC.
После 15 туров АПЛ «Ньюкасл» занимает 7-е место, набрав 26 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|15
|11
|3
|1
|33-14
|36
|
2
|Ливерпуль
|15
|10
|4
|1
|34-14
|34
|
3
|Астон Вилла
|15
|10
|2
|3
|34-20
|32
|
4
|Ман. Сити
|15
|9
|3
|3
|36-17
|30
|
5
|Тоттенхэм
|15
|8
|3
|4
|29-22
|27
|
6
|МЮ
|15
|9
|0
|6
|18-18
|27
|
7
|Ньюкасл
|15
|8
|2
|5
|32-17
|26
|
8
|Брайтон
|15
|7
|4
|4
|32-27
|25
|
9
|Вест Хэм
|15
|7
|3
|5
|26-25
|24
|
10
|Челси
|15
|5
|4
|6
|26-24
|19
|
11
|Брентфорд
|15
|5
|4
|6
|23-21
|19
|
12
|Фулхэм
|15
|5
|3
|7
|21-26
|18
|
13
|Вулверхэмптон
|15
|5
|3
|7
|20-25
|18
|
14
|Кр. Пэлас
|15
|4
|4
|7
|14-21
|16
|
15
|Борнмут
|15
|4
|4
|7
|18-30
|16
|
16
|Нот. Форест
|15
|3
|4
|8
|16-27
|13
|
17
|Эвертон
|15
|6
|2
|7
|18-20
|10
|
18
|Лутон Таун
|15
|2
|3
|10
|16-30
|9
|
19
|Бернли
|15
|2
|1
|12
|15-33
|7
|
20
|Шеффилд Юн.
|15
|1
|2
|12
|11-41
|5
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|9.12
|15:30
|
Кр. Пэлас – Ливерпуль
|- : -
|9.12
|18:00
|
Брайтон – Бернли
|- : -
|9.12
|18:00
|
МЮ – Борнмут
|- : -
|9.12
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Брентфорд
|- : -
|9.12
|18:00
|
Вулверхэмптон – Нот. Форест
|- : -
|9.12
|20:30
|
Астон Вилла – Арсенал
|- : -
|10.12
|17:00
|
Эвертон – Челси
|- : -
|10.12
|17:00
|
Фулхэм – Вест Хэм
|- : -
|10.12
|17:00
|
Лутон Таун – Ман. Сити
|- : -
|10.12
|19:30
|
Тоттенхэм – Ньюкасл
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|10
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм Юнайтед
|9
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|7
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Родри
Манчестер Сити
|12
|1
|5
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|14
|1
|5
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|12
|1
|3
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