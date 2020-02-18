Джордан Хендерсон: «Возвращение Коутинью в «Ливерпуль»? Думаю, его время здесь уже давно истекло»

Полузащитник и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал слухи о возможном возвращении в команду экс-хавбека мерсисайдцев Филиппе Коутинью.

— Фил — мой хороший друг, он — исключительный футболист, — цитирует Goal.com Хендерсона. — У него отличное отношение к делу и любовь к футболу. Конечно, я всегда буду рад Коутинью, но решать не мне. Наверное, лучше спросить у менеджера. Все игроки «Ливерпуля» любили его, так что любой скажет вам, что хотел бы его возвращения. Тем не менее, мне кажется, что его время здесь уже давно истекло, он решился на уход из команды. Надеюсь, в ближайшем будущем мы увидим прежнего Фила уровня выступлений за «Ливерпуль».

Коутинью ушел из «Ливерпуля» в «Барселону» зимой 2018 года, каталонцы заплатили за полузащитника 145 миллионов евро. Сезон-2019/20 27-летний бразилец проводит в «Баварии» на правах аренды, на его счету 7 голов и 8 результативных передач в 27 матчах за немецкую команду. Ранее в СМИ появлялись слухи о том, что 5 клубов АПЛ, в том числе и «Ливерпуль», заинтересованы в покупке Коутинью в летнее трансферное окно.