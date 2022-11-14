Эдди Хау рассказал, что высоко оценивает потенциал Уиллока

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау оценил игру полузащитника команды Джо Уиллока в этом сезоне.

«Я оцениваю его очень высоко. Для меня он еще один игрок, который продолжает совершенствоваться в этом сезоне. У него есть очень хорошие качества. Он играет важную роль в пятерке полузащитников. Он забивает голы. Его успехи объясняются хорошей работой на тренировках», — приводит The Shields Gazette слова тренера.

В текущем сезоне Уиллок провел 15 матчей за «Ньюкасл» в АПЛ, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.