Джейми Каррагер: "Ван Дейка должны признать лучшим игроком года в АПЛ"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер после ничейного матча 29-го тура чемпионата Англии с "Эвертоном" (0:0) высоко оценил защитника "красных" Виргила ван Дейка.

– Ван Дейк сегодня сыграл невероятно, – цитирует Каррагера Sky Sports. - Думаю, он должен стать лучшим игроком года в АПЛ. Может, еще рано об этом судить, но если бы сегодня ван Дейка не было на поле, "Эвертон" бы выиграл.

Такое ощущение, что он играет против детей. Ему противостоят топ-футболисты Европы и АПЛ, но ему все дается легко. Словно его по-настоящему еще никто не проэкзаменовал. Все выглядит так, будто он может еще прибавить.

27-летний голландец прошлым летом перешел в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" за 79 миллионов евро. В этом сезоне ван Дейк провел за "красных" 34 матча во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.