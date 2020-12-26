Главный тренер «Рейнджерс» и бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард прокомментировал заявление о том, что в будущем он может возглавить мерсисайдцев.

«Стать главным тренером «Ливерпуля» — мечта. Этот клуб значит для меня все. Тем не менее, сейчас командой руководит один из лучших специалистов мира, Юрген Клопп. С ним команда одержала много важных побед. То, что я играл за «Ливерпуль», еще не значит, что я следующий на очереди в тренеры команды», — приводит The Athletic слова Джеррарда.

Джеррард — воспитанник «Ливерпуля», он выступал за команду на профессиональном уровне с 1998 по 2015 годы.