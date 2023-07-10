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Джеррард хочет пригласить в «Аль-Иттифак» Джордана Хендерсона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон может перейти в «Аль-Иттифак», сообщает L'Equipe.

Джеррард в начале июля возглавил «Аль-Иттифак». В сезоне-2022/23 клуб занял 7-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

Хендерсон выступает за «Ливерпуль» с 2011 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 33-летнего англичанина в 10 миллионов евро.

Джордан Хендерсон
Стивен Джеррард
ФК Ливерпуль
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