Джеррард хочет пригласить в «Аль-Иттифак» Джордана Хендерсона
Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон может перейти в «Аль-Иттифак», сообщает L'Equipe.
Джеррард в начале июля возглавил «Аль-Иттифак». В сезоне-2022/23 клуб занял 7-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.
Хендерсон выступает за «Ливерпуль» с 2011 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 33-летнего англичанина в 10 миллионов евро.
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|Ман. Сити
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2
|Арсенал
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|0-0
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3
|МЮ
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ливерпуль
|0
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|0
|0
|0-0
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6
|Брайтон
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Астон Вилла
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|0-0
|0
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8
|Тоттенхэм
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|0
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|0-0
|0
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9
|Брентфорд
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|0
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|0-0
|0
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10
|Фулхэм
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|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
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|0-0
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12
|Челси
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Лутон Таун
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|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
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Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
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