Джеррард хочет пригласить в «Аль-Иттифак» Джордана Хендерсона

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон может перейти в «Аль-Иттифак», сообщает L'Equipe.

Джеррард в начале июля возглавил «Аль-Иттифак». В сезоне-2022/23 клуб занял 7-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

Хендерсон выступает за «Ливерпуль» с 2011 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 33-летнего англичанина в 10 миллионов евро.