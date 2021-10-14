Джек Уилшир заявил, что не собирается заканчивать карьеру футболиста

Бывший полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир заявил, что не собирается завершать карьеру.

«Сейчас я занимаюсь вопросами насчет тренерской лицензии, «Арсенал» помогает мне с этим. К тому же, я помогаю работать с детьми из клубной академии. Мне это нравится, возможно, я посвятил бы этому свое будущее, но я все еще хочу играть. Чувствую, что еще многое могу дать на поле, мне есть, что доказать. Поэтому я и не хочу завершать карьеру футболиста и начинать тренировать прямо сейчас. Я набираю форму, приятно вновь заниматься с сильными игроками. Я буду тренироваться с «Арсеналом» до января, пока нет новостей по поводу интереса от клубов, но я надеюсь, что к зиме что-нибудь появится», — приводит Sky Sports слова Уилшира.

Предыдущим клубом Уилшира был «Борнмут». Футболист принадлежал команде с января по июль 2021 года. В данный момент 29-летний англичанин является свободным агентом. С начала октября игрок тренируется на базе «Арсенала».