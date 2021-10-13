Роджерс не заинтересован в уходе из «Лестера» ради «Ньюкасла»

«Ньюкасл» после покупки новыми владельцами из Саудовской Аравии активно работает над тем, чтобы получить нового главного тренера.

Как сообщает журналист Джон Перси, нынешний главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс не заинтересован в работе в стане «сорок». Источник утверждает, что Роджерс полностью сосредоточен на работе в расположении «лисов».

После семи туров в английской премьер-лиге «Ньюкасл» под руководством Стива Брюса занимает 19-е место в таблице с 3 очками в активе.