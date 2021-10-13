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Роджерс не заинтересован в уходе из «Лестера» ради «Ньюкасла»

13 октября, 23:32
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«Ньюкасл» после покупки новыми владельцами из Саудовской Аравии активно работает над тем, чтобы получить нового главного тренера.

Как сообщает журналист Джон Перси, нынешний главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс не заинтересован в работе в стане «сорок». Источник утверждает, что Роджерс полностью сосредоточен на работе в расположении «лисов».

После семи туров в английской премьер-лиге «Ньюкасл» под руководством Стива Брюса занимает 19-е место в таблице с 3 очками в активе.

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Иван Шитик все материалы автора

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