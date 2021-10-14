«Арсенал» готовит предложение в размере 30 миллионов евро за форварда «Брюгге» Ланга

«Арсенал» интересуется нападающим «Брюгге» Ноа Лангом, сообщает Voetbal24.

По информации источника, «канониры» готовят предложение в размере 30 миллионов евро за 22-летнего нидерландца. Сообщается, что бельгийский клуб при этом рассчитывает расстаться с футболистом за 40 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Ланг провел 13 матчей за «Брюгге», на его счету 4 гола и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.