Джек Уилшир заключил контракт с клубом из Дании

Бывший полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир продолжит карьеру в Дании. Он заключил контракт с клубом «Орхус», сообщает сайт команды.

Соглашение рассчитано до лета 2022 года и может быть продлено еще на год.

30-летний Уилшир с лета является свободным агентом. Его последним клубом был «Борнмут».

Хавбек также известен по выступлениям за «Арсенал», «Болтон» и «Вест Хэм».