Джанни Инфантино: "Печально слышать о смерти Бэнкса. Он был одним из лучших в истории футбола"

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью Гордона Бэнкса. Легендарный вратарь сборной Англии, чемпион мира-1966, ушел из жизни сегодня в возрасте 81 года.

- Очень печально слышать о смерти Гордона, - цитирует официальный сайт ФИФА Инфантино. - Он был одним из лучших голкиперов в истории футбола, Гордона будут помнить не только за его выступления на поле, но и как чемпиона и джентльмена вне поля.

Как члена сборной Англии с победного ЧМ-1966 Гордона всегда будут помнить как легенду и икону футбола. От имени ФИФА и всего футбольного сообщества хочу выразить искренние соболезнования друзьям и семье Гордона.