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Джака выбыл на три месяца из-за травмы колена

12:58
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Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака пропустит три месяца из-за травмы колена, полученной в матче 6-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (3:1).

После обследования у специалистов выяснилось, что для восстановления 29-летнему швейцарцу не потребуется хирургическое вмешательство. У футболиста выявили повреждение медиальной связки колена.

В сезоне-2021/22 Джака провел 5 матчей за «Арсенал» и не отличился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://www.arsenal.com/news/team-news-update-granit-xhaka

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Иван Торопцев все материалы автора

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