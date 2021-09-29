Джака выбыл на три месяца из-за травмы колена
12:58
Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака пропустит три месяца из-за травмы колена, полученной в матче 6-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (3:1).
После обследования у специалистов выяснилось, что для восстановления 29-летнему швейцарцу не потребуется хирургическое вмешательство. У футболиста выявили повреждение медиальной связки колена.
? Our latest team news update on Granit Xhaka is here ?— Arsenal (@Arsenal) September 29, 2021
В сезоне-2021/22 Джака провел 5 матчей за «Арсенал» и не отличился результативными действиями.
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