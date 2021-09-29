Джака выбыл на три месяца из-за травмы колена

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака пропустит три месяца из-за травмы колена, полученной в матче 6-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (3:1).

После обследования у специалистов выяснилось, что для восстановления 29-летнему швейцарцу не потребуется хирургическое вмешательство. У футболиста выявили повреждение медиальной связки колена.

? Our latest team news update on Granit Xhaka is here ? — Arsenal (@Arsenal) September 29, 2021

В сезоне-2021/22 Джака провел 5 матчей за «Арсенал» и не отличился результативными действиями.