«Челси» и «Ливерпуль» интересуются нападающим «Ньюкасла» Сен-Максименом
17:54
Нападающий «Ньюкасла» Аллан Сен-Максимен может перейти в один из грандов АПЛ, сообщает The Telegraph. Интерес к 24-летнему футболисту проявляют «Челси» и «Ливерпуль».
В услугах Сен-Максимена также заинтересован «Эвертон». Однако всем желающим приобрести футболиста придется подождать до лета, так как «сороки» не отпустят нападающего зимой.
Напомним, что Сен-Максимен стал игроком «Ньюкасла» в 2019 году, перейдя из «Ниццы» за 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету шесть матчей в АПЛ, в которых он забил два гола и отдал три результативных передачи.
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