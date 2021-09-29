Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Челси» и «Ливерпуль» интересуются нападающим «Ньюкасла» Сен-Максименом

17:54
Теги:

Нападающий «Ньюкасла» Аллан Сен-Максимен может перейти в один из грандов АПЛ, сообщает The Telegraph. Интерес к 24-летнему футболисту проявляют «Челси» и «Ливерпуль».

В услугах Сен-Максимена также заинтересован «Эвертон». Однако всем желающим приобрести футболиста придется подождать до лета, так как «сороки» не отпустят нападающего зимой.

Напомним, что Сен-Максимен стал игроком «Ньюкасла» в 2019 году, перейдя из «Ниццы» за 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету шесть матчей в АПЛ, в которых он забил два гола и отдал три результативных передачи.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Слова о немосковской дикции Загитовой — не очень прикольно». Ягудин — о Лайшеве, дебюте Медведевой и поедании личинок в Африке
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: где смотреть и во сколько начало трансляции
«Если на Олимпиаде у нас всего десять человек — какой смысл тренироваться?» Чемпионка России — о завершении карьеры
В «Ростове» все очень плохо. Поэтому там больше нет Семина и вряд ли вернется Карпин
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
0
Офсайд