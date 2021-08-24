Клопп: «Думаю, когда Холанн бьет мяч в землю, остается вмятина»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о выступлении форварда дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна.

«При таком необыкновенном таланте есть опасность. У него природная сила. Когда он празднует гол, ударяя мячом в землю, думаю, там остается вмятина. Рано или поздно он начнет переговоры с крупными клубами. Я не знаю, будет ли это уже в следующем году, но тогда «Боруссии» придется бороться за него», — цитирует Клоппа Bild.

Норвежец выступает в «Боруссии» с января 2020 года. В сезоне-2020/21 Холанн провел 41 матч за команду, на его счету 41 гол и 12 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает 20-летнего норвежца в 130 миллионов евро.