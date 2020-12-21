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Новости   //    Футбол   //    Англия

Два матча «Ипсвича» перенесены из-за коронавируса

20:45
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«Ипсвич» объявил о переносе двух своих матчей. Команда выступает в третьем английском дивизионе.

Как информирует пресс-служба клуба, причиной стала вспышка коронавируса в команде. «Ипсвич» уже уведомил Футбольную лигу Англии о невозможности провести матчи с «Нортхэмптоном» (игра должна была состояться 26 декабря) и «Уимблдоном» (29 декабря).

Шесть представителей «Ипсвича», включая главного тренера Пола Ламберта, сдали положительный тест на коронавирус. Ранее лига по той же причине перенесла два матча «Миллуола» в чемпионшипе.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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