Два года назад Венгер решил уйти из «Арсенала». Да, это случилось

20 апреля 2018 года стало известно, что Арсен Венгер принял решение покинуть пост главного тренера «Арсенала». Французский специалист провел в лондонском клубе 22 года.

Венгер начал тренировать игроков «Арсенала» в 1996 году. В течение первых девяти сезонов под его началом «Арсенал» трижды становился чемпионом АПЛ и четыре раза побеждал в финале Кубка Англии.

В сезоне-2003/2004 Венгер стал единственным в истории английской премьер-лиги тренером, который провел свою команду через сезон высшей лиги без единого поражения.

Однако после победы в Кубке Англии 2005 года клубу пришлось ждать следующего трофея девять лет. Наконец, в 2014 году «Арсенал» вновь выиграл Кубок Англии, победив в финале «Халл Сити». В 2015 и 2017 годах команда Венгера также становилась обладателем Кубка.

В европейских кубках команде Арсена Венгера успеха добиться не удалось. В 2000 году «Арсенал» дошел до финала кубка УЕФА, но проиграл в серии пенальти турецкому «Галатасараю». В 2006 году «канониры» добрались уже до финала Лиги чемпионов, но уступили в итоге «Барселоне».

Венгер уйдет из «Арсенала» в конце сезона. Подробности