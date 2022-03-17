Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал победу над «Брайтоном» в матче 16-го тура чемпионата Англии — 2:0.

«Я думаю, что нашb игры в последнее время были хорошими, но иногда мы заканчивали без лучшего результата. Сегодня вновь была хорошая игра, и мы набрали важные три очка.

В этой части сезона каждый матч для нас как финал, потому что мы в роли догоняющих. Впереди нас много команд, но мы хотим бороться до конца", — цитирует BBC Конте.

«Тоттенхэм» поднялся на 7-е место в турирной таблице, опередив «Вулверхэмптон». «Брайтон» остался на 13-й строчке.