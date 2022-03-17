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Сегодня, 07:10

«Хотим бороться до конца». Конте — о попадании в Лигу чемпионов

Конте прокомментировал победу над «Брайтоном»
Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал победу над «Брайтоном» в матче 16-го тура чемпионата Англии — 2:0.

«Я думаю, что нашb игры в последнее время были хорошими, но иногда мы заканчивали без лучшего результата. Сегодня вновь была хорошая игра, и мы набрали важные три очка.

В этой части сезона каждый матч для нас как финал, потому что мы в роли догоняющих. Впереди нас много команд, но мы хотим бороться до конца", — цитирует BBC Конте.

«Тоттенхэм» поднялся на 7-е место в турирной таблице, опередив «Вулверхэмптон». «Брайтон» остался на 13-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 16-й тур
16 мар, 22:30. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон & Хоув
0:2
Тоттенхэм Хотспур
Голы
Ромеро, 37 (0:1), Кейн, 57 (0:2)
Брайтон & Хоув
Санчес Данк Даффи Велтман (Лемпти, 78) Кукурелья Биссума (Уэлбек, 62) Макаллистер Гросс (Модер, 78) Марч Мопей Троссар
Тоттенхэм Хотспур
Льорис Доэрти (Эмерсон Роял, 80) Регилон Ромеро Дайер Дэвис Хейбьерг Бентанкур Сон Хын Мин (Лукас Моура, 80) Кейн Кулушевски (Бергвайн, 90+2)
Предупреждения
Мопей 7’, Велтман 45+1’  -  Регилон 43’, Ромеро 55’
Судьи
Джонс (Англия)

Антонио Конте
Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 29 22 4 3 68-18 70
2
 Ливерпуль 29 21 6 2 75-20 69
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 27 16 3 8 43-31 51
5
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
6
 Тоттенхэм 28 15 3 10 44-35 48
7
 Вест Хэм 29 14 6 9 48-36 48
8
 Вулверхэмптон 29 14 4 11 29-23 46
9
 Астон Вилла 28 11 3 14 41-39 36
10
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
11
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
12
 Лестер 26 9 6 11 40-45 33
13
 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 28 7 10 11 32-48 31
15
 Брентфорд 29 8 6 15 32-45 30
16
 Лидс 29 6 8 15 31-65 26
17
 Эвертон 26 6 4 16 28-47 22
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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18.12 00:00
Астон Вилла – Бернли
 - : -
18.12 20:30
Лидс – Арсенал
 1 : 4
19.12 17:00
Вулверхэмптон – Челси
 0 : 0
19.12 17:15
Ньюкасл – Ман. Сити
 0 : 4
19.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 2 : 2
11.01 22:45
Саутгемптон – Брентфорд
 4 : 1
12.01 22:45
Вест Хэм – Норвич
 2 : 0
15.02 23:15
МЮ – Брайтон
 2 : 0
23.02 22:30
Уотфорд – Кр. Пэлас
 1 : 4
20.04 21:45
Эвертон – Лестер
 - : -
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Ливерпуль

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Манчестер Юнайтед

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Ливерпуль

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Ливерпуль

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