Диогу Жота признан лучшим игроком АПЛ в январе
Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота стал лучшим игроком АПЛ по итогам января, сообщает пресс-служба лиги.
В прошлом месяце португалец принял участие в 3 матчах, в которых он отметился 3 голами и 2 результативными передачами. Во всех 3 встречах красные одерживали победу.
Всего в сезоне-2023/24 форвард сыграл 27 матчей, в которых забил 14 мячей и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего футболиста в 50 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|24
|16
|6
|2
|55-23
|54
|
2
|Ман. Сити
|23
|16
|4
|3
|56-25
|52
|
3
|Арсенал
|24
|16
|4
|4
|53-22
|52
|
4
|Тоттенхэм
|24
|14
|5
|5
|51-36
|47
|
5
|Астон Вилла
|24
|14
|4
|6
|50-32
|46
|
6
|МЮ
|24
|13
|2
|9
|33-33
|41
|
7
|Ньюкасл
|24
|11
|3
|10
|51-39
|36
|
8
|Вест Хэм
|24
|10
|6
|8
|36-42
|36
|
9
|Брайтон
|24
|9
|8
|7
|43-40
|35
|
10
|Челси
|24
|10
|4
|10
|41-40
|34
|
11
|Вулверхэмптон
|24
|9
|5
|10
|37-39
|32
|
12
|Фулхэм
|24
|8
|5
|11
|33-39
|29
|
13
|Борнмут
|23
|7
|6
|10
|31-44
|27
|
14
|Брентфорд
|23
|7
|4
|12
|34-39
|25
|
15
|Кр. Пэлас
|24
|6
|6
|12
|27-43
|24
|
16
|Нот. Форест
|24
|5
|6
|13
|30-44
|21
|
17
|Лутон Таун
|23
|5
|5
|13
|33-45
|20
|
18
|Эвертон
|24
|8
|5
|11
|26-32
|19
|
19
|Бернли
|24
|3
|4
|17
|25-50
|13
|
20
|Шеффилд Юн.
|24
|3
|4
|17
|22-60
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|17.02
|15:30
|
Брентфорд – Ливерпуль
|- : -
|17.02
|18:00
|
Бернли – Арсенал
|- : -
|17.02
|18:00
|
Фулхэм – Астон Вилла
|- : -
|17.02
|18:00
|
Ньюкасл – Борнмут
|- : -
|17.02
|18:00
|
Нот. Форест – Вест Хэм
|- : -
|17.02
|18:00
|
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
|- : -
|17.02
|20:30
|
Ман. Сити – Челси
|- : -
|18.02
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Брайтон
|- : -
|18.02
|19:30
|
Лутон Таун – МЮ
|- : -
|19.02
|23:00
|
Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|16
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|14
|
|
Доминик Соланке
Борнмут
|13
|П
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|16
|1
|5
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7
|
|
Родри
Манчестер Сити
|20
|1
|7
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