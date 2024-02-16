Диогу Жота признан лучшим игроком АПЛ в январе

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота стал лучшим игроком АПЛ по итогам января, сообщает пресс-служба лиги.

В прошлом месяце португалец принял участие в 3 матчах, в которых он отметился 3 голами и 2 результативными передачами. Во всех 3 встречах красные одерживали победу.

Всего в сезоне-2023/24 форвард сыграл 27 матчей, в которых забил 14 мячей и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего футболиста в 50 миллионов евро.