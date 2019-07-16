Де Хеа станет самым высокооплачиваемым голкипером мира

Давид Де Хеа продлит контракт с "Манчестер Юнайтед". По информации Daily Mail, он подпишет долгосрочное соглашение, по которому будет получать 375 тысяч фунтов в неделю.

Таким образом, 28-летний испанец станет самым высокооплачиваемым вратарем мира. Сейчас его зарплата составляет 200 тысяч. Контракт будет подписан после возвращения "красных дьяволов" из предсезонного тура.

Давид Де Хеа в прошедшем сезоне провел 47 матчей за "МЮ", в которых пропустил 63 мяча и 10 раз отыграл "на ноль".

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица АПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр