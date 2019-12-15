Де Хеа показал эпизод с голом «Эвертона», намекнув на фол
22:47
«Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1) в матче 17-го тура чемпионата Англии. Вратарь «красных дьяволов» Давид Де Хеа после встречи опубликовал в своем Twitter фото с моментом, когда команда Уле Гуннара Сульшера пропустила гол.
Эпизод случился на 36-й минуте матча. После подачи «Эвертона» с углового игрок «ирисок» рукой преградил Де Хеа путь к мячу, что в итоге привело к автоголу в исполнении защитника «Манчестер Юнайтед» Виктора Линделефа.
Главный арбитром встречи был Майк Оливер.
December 15, 2019
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