Де Брейне провел необычную тренировку ног с помощью детей

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне провел необычную тренировку в домашних условиях. Чемпионат Англии был прерван из-за пандемии коронавируса. Бельгиец на своих ногах поднимал детей, заменив им качелю.

Creative legday with the kids pic.twitter.com/GkrzNYz4Mw — Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) March 25, 2020

В 35 матчах текущего сезона Кевин забил 9 голов и сделал 16 результативных передач.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 435 006 человек. Умерших — 19 625, выздоровевших — 111 822. Основные очаги распространения COVID-19 — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция. В России на данный момент 658 выявленных случаев заражения инфекцией, умерших — нет.