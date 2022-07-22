Давид Де Хеа рассказал, что для него значит играть за «Манчестер Юнайтед»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа рассказал, что для него значит играть за манкунианцев.

«Играть за эту команду значит для меня больше, чем выигрывать трофеи. Безусловно, мы хотим выигрывать, но представлять этот клуб — это нечто большее, чем любой трофей.

Я достаточно долго играю в этой команде. Он для меня как дом. Я люблю клуб, я наслаждаюсь каждым моментом — плохими моментами, хорошими моментами. Для меня большая честь быть здесь», — цитирует де Хеа The Athletic.

В составе «МЮ» испанец выступает с июля 20211 года. В этом сезоне он провел 46 матчей за команду, пропустив 66 голов и 10 раз сыграв «на ноль».

«Манчестер Юнайтед» в прошедшем сезоне финишировал на шестой строчке турнирной таблицы АПЛ с 58 очками. В следующем сезоне команда примет участие в Лиге Европы.