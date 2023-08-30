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Сегодня, 06:44

Нуньес: «Раньше я жил, наблюдая за соцсетями, и от этого мне было плохо»

Нуньес рассказал, что чувствует себя лучше после отказа от соцсетей
Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес рассказал, что чувствует себя лучше после отказа от соцсетей.

«Раньше я жил, наблюдая за соцсетями, и от этого мне было плохо. Говорят, меня продолжают критиковать, но я не вижу этого — я работаю молча, и у меня все получается. Пусть люди говорят что хотят, я спокоен. Тренер решает, кто будет играть, и я уважаю его мнение. Я продолжаю работать молча, и сколько бы минут мне ни дали, я буду выходить, выполнять свою работу и делать все, что в моих силах», — приводит слова Нуньеса The Athletic.

24-летний футболист в текущем сезоне сыграл за «красных» 3 матча в АПЛ и забил 2 гола.

«Ливерпуль» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии (7 очков). В следующем туре команда 3 сентября встретится дома с «Астон Виллой».

ФК Ливерпуль
Дарвин Нуньес
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«Тоттенхэм» уступил «Фулхэму» и вылетел из Кубка английской лиги
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 3 3 0 0 6-1 9
2
 Тоттенхэм 3 2 1 0 6-2 7
3
 Арсенал 3 2 1 0 5-3 7
4
 Вест Хэм 3 2 1 0 7-3 7
5
 Ливерпуль 3 2 1 0 6-3 7
6
 Астон Вилла 3 2 0 1 8-6 6
7
 Брайтон 3 2 0 1 9-5 6
8
 МЮ 3 2 0 1 4-4 6
9
 Брентфорд 3 1 2 0 6-3 5
10
 Фулхэм 3 1 1 1 3-5 4
11
 Кр. Пэлас 3 1 1 1 2-2 4
12
 Челси 3 1 1 1 5-4 4
13
 Вулверхэмптон 3 1 0 2 2-5 3
14
 Ньюкасл 3 1 0 2 6-4 3
15
 Нот. Форест 3 1 0 2 5-6 3
16
 Борнмут 3 0 1 2 2-6 1
17
 Шеффилд Юн. 3 0 0 3 2-5 0
18
 Эвертон 3 0 0 3 0-6 0
19
 Лутон Таун 2 0 0 2 1-7 0
20
 Бернли 2 0 0 2 1-6 0
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1.09 22:00
Лутон Таун – Вест Хэм
 - : -
2.09 14:30
Шеффилд Юн. – Эвертон
 - : -
2.09 17:00
Брентфорд – Борнмут
 - : -
2.09 17:00
Бернли – Тоттенхэм
 - : -
2.09 17:00
Челси – Нот. Форест
 - : -
2.09 17:00
Ман. Сити – Фулхэм
 - : -
2.09 19:30
Брайтон – Ньюкасл
 - : -
3.09 16:00
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
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Солли Марч

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Брайтон

 3
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 3
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Джеймс Уорд-Проуз

Джеймс Уорд-Проуз

Вест Хэм Юнайтед

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Хулио Энкисо

Хулио Энкисо

Брайтон

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Джордан Айю

Джордан Айю

Кристал Пэлас

 2
И К Ж
Алексис Макаллистер

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Ливерпуль

 3 1 1
Анасс Зарури

Анасс Зарури

Бернли

 1 1 0
Виргил ван Дейк

Виргил ван Дейк

Ливерпуль

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