Холанн признан лучшим игроком года АПЛ по версии PFA
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн получил награду лучшему игроку года в АПЛ от PFA.
В сезоне-2022/23 норвежский футболист провел 53 матча за «горожан» во всех турнирах, отметился 52 голами и 9 результативными передачами.
Также в прошлом сезоне 23-летний форвард вместе с клубом взял требл. Команда Хосепа Гвардиолы выиграла АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.
В 2022 году лучшим игроком сезона АПЛ по версии PFA был признан форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
2
|Тоттенхэм
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
3
|Арсенал
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|
4
|Вест Хэм
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
5
|Ливерпуль
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|
6
|Астон Вилла
|3
|2
|0
|1
|8-6
|6
|
7
|Брайтон
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
8
|МЮ
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
9
|Брентфорд
|3
|1
|2
|0
|6-3
|5
|
10
|Фулхэм
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
11
|Кр. Пэлас
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|
12
|Челси
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
13
|Вулверхэмптон
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|
14
|Ньюкасл
|3
|1
|0
|2
|6-4
|3
|
15
|Нот. Форест
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
16
|Борнмут
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|
17
|Шеффилд Юн.
|3
|0
|0
|3
|2-5
|0
|
18
|Эвертон
|3
|0
|0
|3
|0-6
|0
|
19
|Лутон Таун
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|
20
|Бернли
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|1.09
|22:00
|
Лутон Таун – Вест Хэм
|- : -
|2.09
|14:30
|
Шеффилд Юн. – Эвертон
|- : -
|2.09
|17:00
|
Брентфорд – Борнмут
|- : -
|2.09
|17:00
|
Бернли – Тоттенхэм
|- : -
|2.09
|17:00
|
Челси – Нот. Форест
|- : -
|2.09
|17:00
|
Ман. Сити – Фулхэм
|- : -
|2.09
|19:30
|
Брайтон – Ньюкасл
|- : -
|3.09
|16:00
|
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
|- : -
|3.09
|16:00
|
Ливерпуль – Астон Вилла
|- : -
|3.09
|18:30
|
Арсенал – МЮ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Тайво Авонийи
Ноттингем Форест
|3
|
|
Солли Марч
Брайтон
|3
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|3
|П
|
|
Джеймс Уорд-Проуз
Вест Хэм Юнайтед
|2
|
|
Хулио Энкисо
Брайтон
|2
|
|
Джордан Айю
Кристал Пэлас
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|3
|1
|1
|
|
Анасс Зарури
Бернли
|1
|1
|0
|
|
Виргил ван Дейк
Ливерпуль
|3
|1
|0
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